بن غفير: منع نتنياهو من أداء مهامه هجوم على الدولة

وطنا اليوم:اعتبر وزير الأمن الثومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير أن منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أداء مهامه وسط التحديات الأمنية والسياسية، وإخضاعه للمحاكمة أربعة أيام أسبوعيا، يعد هجوما على الدولة.

