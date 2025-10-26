الزراعة تؤكد : لا إصابات بانفلونزا الطيور في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور بين الدواجن في المملكة، بعد تسجيل حالات إصابة بانفلونزا الطيور في بريطانيا والعراق وهولندا وفرنسا.

وأوضحت وزارة الزراعة في تصريحات أن الاستيراد الأردني للدجاج يقتصر على البرازيل وروسيا، اللتين لم تسجلا أي حالات إصابة، مؤكدة أن الأردن لا يستورد الدواجن من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو العراق، حيث سجلت هذه الدول إصابات جديدة بالفيروس.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية قد رفعت مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى مرتفع بعد رصد حالات إصابة جديدة، داعية إلى الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة مزارع الدواجن، تطبيق قيود النقل، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.

وفي هولندا، أعلنت الحكومة عن إعدام نحو 161 ألف دجاجة في مزرعة دواجن وسط شرق البلاد، وفرض حظر تنقل يشمل 26 مزرعة ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات حول المزرعة المصابة، للحد من انتقال العدوى.

كما تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغا من العراق عن تفشي الفيروس، في حين أعلنت بريطانيا في أغسطس الماضي عن إصابة مؤكدة بسلالة H5N1 شديدة العدوى في دواجن جنوب غرب البلاد.

إجراءات وقائية على المستوى الأوروبي

فرضت هولندا إجراءات وقائية على مستوى البلاد، تضمنت إبقاء جميع الدواجن داخل المزارع وحظر تنظيم عروض الطيور في الأماكن العامة، في محاولة للحد من انتشار المرض وحماية القطاع الزراعي الكبير في البلاد، والذي يعد من الأكبر في أوروبا.

وأكد الخبراء أن إنفلونزا الطيور تمثل تهديدا مستمرا للقطاع الزراعي، لما لها من تأثير مباشر على إنتاج الدواجن وسلامة الغذاء والأمن الاقتصادي.