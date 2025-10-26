مذيع كفيف يسطّر إنجازًا على شاشة “رؤيا”… رسالة أمل تتجاوز حدود البصر

بقلم: د. قاسم العمرو

لأول مرة، دفعتني الرغبة لمتابعة نشرة الأخبار على قناة “رؤيا” مساء اليوم، لمتابعة وقائع افتتاح الدورة الثانية لمجلس النواب، لكن ما شدّ انتباهي لم يكن الحدث السياسي فقط، بل المذيع الكفيف الذي كان يقرأ النشرة بثقة كاملة مستخدمًا طريقة “برايل”.

مشهد نادر جمع بين الدهشة والإعجاب، حين رأيت مذيعًا فاقدًا للبصر يمتلك من البصيرة والإصرار ما يفوق الكثيرين. كان يقرأ الأخبار بإتقان لافت، وبنبرة تحمل وعيًا عميقًا ومسؤولية مهنية عالية.

لقد شعرت بسعادة غامرة وأنا أشاهد نموذجًا حقيقيًا للإرادة الأردنية التي لا تعرف المستحيل. خطوة “رؤيا” هذه تستحق الإشادة، لأنها لم تمنح فقط مساحة إعلامية لمذيع كفيف، بل منحت رسالة للمجتمع بأكمله بأن الإعاقة ليست عجزًا، بل طاقة كامنة تنتظر من يفتح لها الباب.

إن منح أصحاب الهمم فرصهم في الإعلام، والتعليم، والعمل العام، ليس ترفًا ولا مجاملة، بل هو واجب وطني وإنساني يعكس روح العدالة والمساواة التي نطمح إليها في الأردن.