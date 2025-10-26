فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الاثنين، لغايات صيانة وتعديل أعمدة على للشبكة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساء، سيشمل مناطق : فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبه، خنيزيره، السمار، مناطق توزيع العقبة