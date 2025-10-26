بنك القاهرة عمان
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدًا

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الاثنين، لغايات صيانة وتعديل أعمدة على للشبكة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساء، سيشمل مناطق : فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبه، خنيزيره، السمار، مناطق توزيع العقبة


24 ساعة
11:29

معتصم العساف… الوجه السياحي الأجمل للأردن ورائد التجربة الأردنية الأصيلة

11:16

73عامًا من الانتظار.. شهادة وفاة مبكرة لاقتصادٍ بلا روح

11:13

قتيلان ومصابون بانفجار كبير في مستودعات نفط عراقية

11:09

سنة كاملة من الحداد في تايلاند لوفاة والدة الملك الحالي

10:53

الحية: حماس وفتح اتفقتا على قبول قوات أممية للفصل ومراقبة الهدنة بغزة

10:48

مهرجان بيت سويمة الأول .. منصة لتمكين المرأة المنتجة

10:40

فتاة سورية تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

10:34

وفيات الأحد 26-10-2025

10:26

صيدلة فيلادلفيا تنظم ورشة تدريبية في مجال التسجيل الدوائي

10:22

من الملياردير الغامض المتهم بسرقة 14 مليار دولار من العملات الرقمية؟

10:15

صاروخ لا يقهر ومخيف.. بوريفيستنيك يرجح كفة روسيا النووية

09:59

فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في العثور على جثث الرهائن

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025