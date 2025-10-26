صاروخ لا يقهر ومخيف.. بوريفيستنيك يرجح كفة روسيا النووية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ “بوريفيستنيك”، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: “هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث أجرت خلالها عمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة”.

وتابع: “إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل”.

وقال بوتين: “لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك )”.

وتابع: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن”.

وأضاف أن صواريخ “كروز” التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ “بوريفيستنيك” المجنح النووي رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر في 21أكتوبر”.

وأضاف غيراسيموف: “أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى”.

ووفقا له فإن خصائص أداء صاروخ بوريفيستنيك تسمح باستخدامه “بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة”.

ما هو “بوريفيستنيك” المميت؟

وفق صحيفة “نيويورك تايمز” فإن هذا الصاروخ، يعمل بالطاقة النووية ويتميز بقدرته على الوصول إلى مدى غير محدود، والقدرة على البقاء في الجو لأسابيع، كما يمكنه حمل قنابل نووية والتغلب على الدفاعات الجوية لحلف الناتو وتجنبها عبر الطيران على ارتفاعات منخفضة تتراوح بين 150 إلى 300 قدم.

يبلغ مداه عدة آلاف من الكيلومترات

أطلق عليه حلف الناتو اسم “السقوط من السماء”

يثير قلق البنتاغون لا سيما وأن مداه غير محدود وهو يطير على ارتفاع كبير بسرعة عالية كما يصعب اعتراضه، وفقا لمجلة “ناشيونال إنترست” العسكرية.

يعمل بالطاقة النووية ويشبه صاروخ “خا-101” الذي تتسلح به المقاتلات الروسية ولكنه يفوقه حجما.