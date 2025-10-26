ترمب يحضر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور

وطنا اليوم:حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، في كوالالمبور توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، بعد قليل على وصوله إلى العاصمة الماليزية في المحطة الأولى من جولة آسيوية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب، إن اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا الذي يهدف لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ربما أنقذ ملايين الأرواح.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا “عندما نهبط”.

أضاف “للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم”، متابعا “لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا”.

وأرجأ رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول السبت مغادرته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا عقب وفاة الملكة الأم، لكنه أعرب عن رغبته في حضور توقيع اتفاق السلام.

وقال أنوتين للصحفيين “ألغيت رحلتي إلى ماليزيا اليوم. ومع ذلك، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا بحضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأميركي، فقد طلبت منهما تأجيله إلى صباح الغد”.

وأعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة السابقة سيريكيت، والدة الملك الحالي فاجيرالونغكورن وزوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.

واندلع نزاع حدودي بين تايلاند وكمبوديا في تموز قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإجبار قرابة 300 ألف على الفرار.

وبعد خمسة أيام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتقاذفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.