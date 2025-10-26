بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترمب يحضر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور

22 ثانية ago
ترمب يحضر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور

وطنا اليوم:حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، في كوالالمبور توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، بعد قليل على وصوله إلى العاصمة الماليزية في المحطة الأولى من جولة آسيوية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال ترامب، إن اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا الذي يهدف لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ربما أنقذ ملايين الأرواح.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا “عندما نهبط”.
أضاف “للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم”، متابعا “لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا”.
وأرجأ رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول السبت مغادرته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا عقب وفاة الملكة الأم، لكنه أعرب عن رغبته في حضور توقيع اتفاق السلام.
وقال أنوتين للصحفيين “ألغيت رحلتي إلى ماليزيا اليوم. ومع ذلك، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا بحضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأميركي، فقد طلبت منهما تأجيله إلى صباح الغد”.
وأعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة السابقة سيريكيت، والدة الملك الحالي فاجيرالونغكورن وزوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.
واندلع نزاع حدودي بين تايلاند وكمبوديا في تموز قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإجبار قرابة 300 ألف على الفرار.
وبعد خمسة أيام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتقاذفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:42

مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجوم روسي على كييف

09:40

إبداع وتميز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

09:38

اجتماعات الهيئة العامه للشركات

09:37

فيصل الصباح.. النبيل الذي حمل الأردن في قلبه حتى بعد أن غادرها

09:30

فريق طبي بالإسكندرية يستخرج مقذوفا قرب الشريان الأورطي لمصاب من غزة

09:21

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية تبلغ 119.0 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2025

09:14

الأردن يواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

09:11

روبيو: نتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة

09:09

الملك يفتتح اليوم الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ20

05:21

هي الأولى من نوعها .. رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت يزور اتحاد العمال

04:08

مبادرة ارث وحضاره تزور العديد من المواقع الأثرية والسياحية والاثرية والتراثية في مادبا وماعين

01:42

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي آل العثمان

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025