مبادرة ارث وحضاره تزور العديد من المواقع الأثرية والسياحية والاثرية والتراثية في مادبا وماعين

وطنا اليوم – نظمت مبادرة ارث وحضارة التي تهدف الى اثراء و نشر وتوسيع ثقافة التراث الاردني العريق والأصيل ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله زيارات ميدانية إلى مادبا وماعين.

وقالت رئيسة المبادرة خالده الهبارنه الدعجه أن السيدات المشاركات في المبادرة زارت العديد من المواقع السياحية والاثرية في مادبا وماعين منها مراح حمده بمادبا وجمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية في ماعين وعدد من المواقع الأثرية والسياحية والاثرية والتراثية.

وشكرت الدعجه عطوفة مساعد محافظ مادبا السيد راكان العدوان واصحاب السعادة نواب مادبا والوجهاء وسيدات المجتمع المحلي ومدير مناطق بلدية مادبا الكبرى مدير منطقة ماعين السيد مالك ابو الغنم ومسؤول ومشرف جمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية في ماعين السيد سمير الحدادين على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة.

وقالت إنني فخورة بهذه الزيارة إلى مادبا ومناطقها مقدمة شكرها وتقديرها للسيده ميسر الازايده منسقه الزيارة الميدانية فيما قدمت شكرها وتقديرها للسيده نور حبابسه صاحبة وراعية مراح حمده على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما شكرت الدعجه مسؤول ومشرف جمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية في ماعين السيد سمير الحدادين واعضاء الجمعية على حسن الاستقبال وحفاوة التكريم والاستماع من القائمين على الجمعية عن نشاطاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها لأهالي المنطقة والمجتمع المحلي حيث قدم كل من الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة السابق الدكتور نمر حدادين والناسطة في العمل الاجتماعي التطوعي السيدة زكيه الرواشده والشاعر والناشط الاجتماعي السيد سليمان السنيان ايجازاً عن منطقة ماعين السياحية والاثرية العريقة.

واعربت الدعجه عن شكرها وتقديرها لكل من شارك في المبادرة من سيدات شرق عمان وجميع سيدات الوطن ومبدعات المبادره والتي تمت بعون الله بنجاح بوجود كل من ساهم فيها كما اعربت عن شكرها وفخرها واعتزازها لأعضاء المبادره المميزات بجدهم وعملهم المتواصل مع المبادره ضمن الجولات التراثيه التي تشمل كامل ارجاء الوطن لابراز التراث الاردني الاصيل والحفاظ على الهويه الاردنيه.

وأكدت الدعجه أن المبادرة تعمل وتنجز وتحقق وتسعى تحت ظل الراية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف اثراء و نشر وتوسيع ثقافة التراث الاردني العريق والأصيل من حيث اللهجة والعادات والتقاليد واللباس والمأكولات التراثية المعروفة لجميع أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع وايصالها للجيل القادم اضافة الى دعم مشاريع النشميات الاردنيات وتطويرها وتسويق هذه المنتجات التراثية والحضارية.

وأضافت الدعجه اننا شاركنا في مهرجان جرش والمهرجان الدولي للتراث بمركز زها بمنطقة خلدا بعمان والمهرجان الوطني للتراث في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان وكذلك السوق الشعبي كل اسبوع إضافة الى البازارات والمعارض المجانيه في كل محافظات المملكه وعمل جولات تراثيه شملت الكرك واربد والسلط والمفرق ونعمل كذلك على ان تضم المبادرة كل محافظات المملكه لابراز التراث الاردني واطلاق عدة مبادرات مثل البسِ مدرقتك في عيد الاستقلال والبس شماغك لعيون سيدنا ولا علم يرفع الا العلم الاردني ولهجتك هويتك حافظ عليها.