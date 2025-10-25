 بمناسبة اكتوبر الوردي لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين تنظم فعالية لتكريم الناجيات من مرض سرطان الثدي في منطقة ماعين

وطنا اليوم – بمناسبة اكتوبر الوردي وبرعاية مدير صحة مادبا الدكتورة أماني الفرح وبحضور مدير مناطق بلدية مادبا الكبرى مدير منطقة ماعين السيد مالك ابو الغنم ومدير مركز صحي ماعين الدكتور عامر ابو عوض والزميل الدكتور نمر حدادين الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة السابق نظمت لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين ومركز صحي ماعين بالتعاون مع جمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية في ماعين وجمعية مكافحة ومساندة مرضى السرطان الخيرية الاردنية ومركز صحي ماعين احتفالاً اليوم السبت في جمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية في ماعين كرمت خلاله الناجيات من مرض السرطان في منطقة ماعين وتكريم والدة الشهيد معتز النجادا.

وقالت الدكتوره الفرح انه من بين كل ٦ وفيات من الأمهات أو السيدات يكون هناك وفاة من سرطان الثدي يعني ٢٠ % من السرطانات التي تصيب السيدات هي سرطان الثدي.

واضافت اننا في وزارة الصحة نشدد باستمرار على السيدات من عمر ٢٥ سنه ضرورة تعلم دورات لتقوم السيدة بنفسها بالفحص الذاتي كل شهر مشيرة الى ان هناك في مركز صحي ماعين طبيبات وهناك قابلات مدربات لتعليم السيدات كيفية الفحص الذاتي للسيدة بنفسها كل شهر وعلى السيدات مراجعة المراكز الصحية كل سنة للقيام بالفحص السريري للثدي من قبل الطبيبة أو القابلة وهي التي تحدد إن كانت مصابة ام لا أو يوجد كتله أو ما يشير إلى الإصابة ويتم التحويل إلى التصوير بالالتراساوند. كما يوصى بإجراء تصوير الثدي بالأشعة (الماموجرام) سنوياً أو كل سنتين بدءاً من سن الأربعين للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وشكرت الدكتورة أماني الفرح لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين ممثلة برئيسها السيد نادر السنيان واعضائها وخاصة المشرفة على الحفل السيدة ثائرة المشانكه كما شكرت مركز صحي ماعين ممثلاً بمديره الدكتور عامر ابو عوض وجمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية ممثلة برئيسها السيد سمير حدادين التي تقدم نشاطات توعوية للمجتمع المحلي في منطقة ماعين وشكرت الفرح جمعية مكافحة ومساندة مرضى السرطان الخيرية الاردنية ممثلة برئيسها لسيدة سليمة الفاعوري التي تفدم وتساعد السيدات المريضات والناجيات من هذا المرض كما شكرت كل المتبرعات بهذه المناسبة.

وكانت السيدة ثائره المشانكة عضو اللجنة الصحيه المشرفة على حفل التكريم رحبت براعي الحفل مدير صحة مادبا الدكتوره اماني الفرح وقدمت شكرها وتقديرها لرعايتها الحفل كما شكرت جميع الداعمين والمشاركين في الحفل وخاصة رئيس جمعية شبكة الأمل الخيرية الدولية لاستضافته اقامة الاحتفال في مقر الجمعية.

وقالت المشانكه اننا تلتقي اليوم في أكتوبر الوردي شهر التوعيه والأمل لنؤكد أن الفحص المبكر هو رسالة حياة مؤكدةً أن الوعي هو أول طريق للعلاج والوقاية.

وأضافت المشانكة تقول … نقف اليوم وقفة فخر واعتزاز مع الناجيات اللواتي خضن رحلة طويله مليئة بالصبر والتحديات فكن مثالاً للصبر والعزيمة والإيمان وقصصهن تبدأ بخطوة شجاعه حين قررنا مواجهة الخوف والاقدام على الفحص فاكتشفن المرض فكان العلاج أسهل والشفاء أقرب.

ودعت المشانكه الله العلي القدير بالشفاء العاجل للسيدات اللواتي لا زلن على سرير الشفاء.

وقدمت المثقفة من مركز الحسين للسرطان

ماجده ابو قدوره محاضرة بهذه المناسبة عن كل ما يتعلق بسرطان الثدي وطرق الوقاية والعلاج من المرض.

كما قدمت عدد من الناجيات من مرض سرطان الثدي قصص نجاحهن من الإصابة بالمرض والعلاج وأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وشكرت المكرمات القائمين على حفل تكريمهن والذي كان له الأثر الطيب في نفوسهن.

وفي نهاية الحفل كرمت الدكتوره الناجيات من مرض سرطان الثدي في المنطقة بهدايا رمزية.

يشار الى ان حفل التكريم جاء بجهود طيبة ومشكورة من السيدة ثائرة المشانكة عضو اللجنة والمدير السابق لمركز الأميرة بسمة للتنمية في ماعين والسيدة رحاب ابو وندي عضو اللجنة والسيدة سليمة الفاعوري رئيسة جمعية مكافحة ومساندة مرضى السرطان الخيرية الاردنية.