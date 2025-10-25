الكواري: تأهل النشامى إلى كأس العالم يضع الكرة الأردنية بين النخبة

وطنا اليوم _

أكد المدير التنفيذي للتسويق والشؤون التجارية في لجنة المشاريع والإرث القطرية، حسن الكواري، أن تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم أوصل الكرة الأردنية إلى العالمية وإلى مراحل النخبة، متمنيا لمنتخب النشامى التوفيق في مشاركته التاريخية في مونديال 2026.

ورحب الكواري، خلال لقائه عددا من الصحفيين الأردنيين بمقر اتحاد الإعلام الرياضي مساء أمس الجمعة، بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تنطلق منافساتها في الأول من كانون الأول المقبل.

وشدد على أن بطولة كأس العرب تشكل فرصة مثالية وتجربة مميزة للمشجعين من الأردن الراغبين بدعم النشامى، إذ ستتوفر خلال منافسات البطولة العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تعبر عن الهوية العربية.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر مباريات النشامى في كأس العرب في متناول الجميع، وهي تشهد طلبا متزايدا وضغطا كبيرا للشراء من الجماهير، مبينا أن حضور الجماهير الأردنية في ملاعب الدوحة دائما قوي، ونعتبرهم “منا وفينا”، سواء القادمون من الخارج أو أبناء الجالية الأردنية المقيمون في قطر.

واعتبر الكواري، أن نجاح قطر في تنظيم البطولة هو نجاح لكل العرب ورسالة تقدم إلى العالم، إذ باتت بطولة كأس العرب ذات حوافز مالية تنافس البطولات العالمية، مشيرا إلى أن الحملة الترويجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بزيارة العديد من الدول العربية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، أمجد المجالي، عن أمله في أن تكون بطولة كأس العرب على مستوى عالٍ، وحدثا رياضيا عربيا استثنائيا يؤكد النجاحات المتكررة لدولة قطر في استضافة كبرى الأحداث العالمية، انطلاقا من تنظيم الأسياد عام 2006 وصولا إلى النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب النشامى في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات: مصر، والإمارات، والمتأهل من مباراة الكويت وموريتانيا.

وتستضيف قطر كأس العرب “FIFA قطر 2025” في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول المقبل، في 6 ملاعب مونديالية شهدت سابقا مباريات خلال النسخة التاريخية من كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات حصريا عبر الموقع الإلكتروني: (www.roadtoqatar.qa)، بأسعار تبدأ من 25 ريالا قطريا، كما يمكنهم شراء تذكرة “شجع منتخبك”، التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات، وتتوفر جميع التذاكر رقميا، وتشمل خيارات لأماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.