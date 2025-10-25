بنك القاهرة عمان
سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة يزور مقر “أمنية إحدى شركات Beyon” مهنئًا الفريق بنجاح إطلاق الهوية الجديدة

15 ثانية ago
وطنا اليوم-في أعقاب إطلاق الهوية الجديدة لشركة أمنية، إحدى شركات Beyon، استقبلت الشركة في مقرها بالعاصمة عمّان سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعةBeyon ، حيث قام بجولة في مقر الشركة والتقى بأعضاء فريق العمل من مختلف الإدارات.وخلال الزيارة، هنأ سعادته فريق أمنية على نجاح عملية إعادة إطلاق الهوية المؤسسية، مشيداً بجهودهم التي تعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز، وحرصها المستمر على تعزيز تجربة عملائها وتقديم أفضل الحلول والخدمات الرقمية.كما أكد الشيخ عبد الله على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين جميع شركات مجموعة Beyon، مشيراً إلى أن تبادل الكفاءات والخبرات بين الشركات يسهم في دعم رؤية المجموعة نحو بناء منظومة اتصالات وتكنولوجيا متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ، السيد فيصل الجلاهمه، عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة المجموعة وحرصها على التواصل المباشر مع فرق العمل، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل دافعًا قويًا لمواصلة الابتكار وتحقيق رؤية الشركة في بناء مستقبل رقمي شامل يخدم الأفراد والشركات في الأردن.

واختُتمت الزيارة بلقاء جمع سعادة الشيخ عبد الله بعدد من أعضاء الإدارة العليا وموظفي مختلف الأقسام، في أجواء إيجابية تشجع على الحوار وتبادل الأفكار حول الابتكار والتطور المستقبلي.

 

 

 


