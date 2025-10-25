الحمصي رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – الأردن

وطنا اليوم-اختارت الهيئة العامة لغرفة التجارة الدولية – الاردن مجلس ادارة جديد خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان، والذي اقرت خلاله التقريرين المالي والاداري عن اعمالها للعام الماضي.

وحسب بيان صحافي للغرفة اليوم السبت، تم انتخاب زياد بهجت الحمصي رئيسا، ونبيل الخطيب نائبا للرئيس وحسان العمد امينا للصندوق. كما ضم المجلس في دورته التي تمتد أربع سنين، كل من العين الدكتور جورج حزبون، الدكتور زكي الايوبي، المهندس جودت يغمور، وأديب حبايب، إضافة الى عضوية غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب مدقق للحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على الموازنة التقديرية للعام 2025، كما تم مناقشة جميع النقاط التي وردت من الهيئة العامة.

واكد الحمصي ان غرفة التجارة الدولية هي مؤسسة تمثل جسر الأردن إلى العالم الاقتصادي والتجاري الدولي، وإننا نؤمن بأن موقع الأردن الاستراتيجي، وكفاءة قطاعه الخاص، وعمق علاقاته الاقتصادية، تمنحنا فرصة حقيقية لتعزيز دورنا في صياغة توجهات التجارة العالمية، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحا وتنافسية.

واضاف اننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع الشراكات الدولية، ودعم التجار والصناعيين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وفرص التجارة العابرة للحدود.”

وبين إن غرفة التجارة الدولية – الأردن، ومنذ تأسيسها كانت ولا تزال منبرا لتمثيل المصالح الأردنية في المحافل الدولية، ونافذة لنقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والتحكيم التجاري.

ولفت الى ضرورة العمل مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، ومع المؤسسات الدولية، على إطلاق مبادرات نوعية تدعم التحول الرقمي في التجارة، وتعزز الابتكار والاستدامة، وتُسهم في رفعة الاقتصاد الوطني بما يليق بصورة الأردن ومكانته الإقليمية والعالمية.”

وجاء تأسيس الغرفة عام 1975، كفرع للغرفة الاُم في باريس وتسعى لإيصال التوجهات الأردنية بخصوص التجارة الى المحافل الدولية ومساعدة التجار والصناعيين على الاندماج بالاقتصاد العالمي، كما تهدف الى تمثيل الأعضاء في مختلف الهيئات والمؤتمرات والمجالس واللجان المؤقتة والدائمة للغرفة الدولية وتامين الارتباط بها، وتهيئة أفضل الوسائل من اجل تحقيق التقدم والازدهار لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.