بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

وطنا اليوم – أختتم وفد إعلامي بريطاني، اليوم الجمعة، زيارة إلى المملكة ، بدعوة من هيئة تنشيط السياحة، ضمن جولة استمرت عدة أيام، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين، وقام الوفد الاعلامي بزيارات لأبرز المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز حضور الأردن على الخارطة السياحية والاستثمارية العالمية.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، اكد أن السوق البريطاني يُعد من الأسواق الأساسية التي تستهدفها الهيئة في برامجها وحملاتها الترويجية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الإعلامي البريطاني تأتي في هذا الإطار.

وأوضح عربيات أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة من الزيارات الإعلامية التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الماضية، لوفود مماثلة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبولندا، بهدف الترويج للمنتج السياحي الأردني في أهم الأسواق السياحية حول العالم.

وضم الوفد ممثلين عن مؤسسات إعلامية بريطانية بارزة، من بينها شبكة BBC الإخبارية ومنصة Lonely Planet، إحدى أهم المراجع العالمية في مجال السفر والسياحة.

وشملت جولة الوفد الإعلامي زيارات إلى عدد من المعالم البارزة، منها المدرج الروماني ووسط البلد ومتحف الأردن وجبل القلعة في العاصمة عمّان، وقلعة عجلون وتلفريك عجلون وكنيسة سيدة الجبل، ومدينة جرش الأثرية، وموقع المغطس والبحر الميت، ومدينة البترا – إحدى عجائب الدنيا السبع – إضافة إلى مدينة العقبة على البحر الأحمر، حيث اطلع الوفد على المقومات السياحية المتميزة في المملكة ووثق تجربته عبر تقارير ومواد إعلامية.

كما التقى الوفد خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، ومجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة، ودائرة الآثار العامة، وهيئة موقع المغطس، والسفارة البريطانية في عمّان.