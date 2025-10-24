مشاركة أردنية بمؤتمر دولي عن حماية حقوق الإنسان في عصر الرقمنة

وطنا اليوم:شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، في أعمال المؤتمر العملي الدولي التاسع تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في سياق رقمنة المجتمع”، الذي عقد في قصر بتروفسكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشار المركز في بيان، اليوم الجمعة، إلى مشاركة مجموعة واسعة من المفوضين الساميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف دول العالم بالمؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص المرتبطة بتأثير التحول الرقمي على منظومة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز الأطر التشريعية والمؤسساتية لحماية الأفراد في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت كلماتٍ ترحيبية ألقاها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوڤا، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام ماكسوت شادايف.

وتضمنت جلسات المؤتمر مداخلاتٍ لممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أكثر من 30 دولة، تناولت تجاربهم في التعامل مع القضايا الحقوقية المستجدة في ظل التحول الرقمي، مثل حماية الخصوصية، ومكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، وضمان العدالة الرقمية.

وأكدت الحاج حسن في مداخلتها على أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال حماية الحقوق الرقمية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة لتعزيز العدالة الرقمية، مشددةً على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المستقلة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في البيئة الرقمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان موسكو، الذي دعا إلى توسيع التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتبادل الممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية وهيئات المظالم في هذا المجال