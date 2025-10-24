الولايات المتحدة وحماس .. هل ثمة طريق ثالث بين الاستئصال والاعتراف الرسمي؟

كتب: عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية

بعض التصريحات الأمريكية، تشي بأن قنوات التواصل بين واشنطن وحماس، تبدو “سالكة وآمنة” في الاتجاهين…اللقاءات المباشرة رفيعة المستوى، باتت “سراً ذائعاً”، من خلالها وعبرها، وبوجود الوسطاء، يجرى تذليل العقبات، وتجسير الفجوات، ونقل الضمانات، وقد عرفنا مؤخراً، أنه جرى تبادل مشاعر العزاء والمواساة بين ويتكوف والحيّة، باعتبارهما عضوين في “نادي الآباء المكلومين” بفقدان أبنائهم، وإن اختلفت ظروف الفَقد وسياقاته…فيض التصريحات من هذا النوع، يأتي عادة ممزوجاً بالتهديد والوعيد، والتلويح بالتصفية والاستئصال، وتلكم من باب “اللزوميات” أو لزوم ما لا يلزم.

البراغماتية المتأصلة في الخطاب والسلوك الأمريكيين، تجعل من تطورٍ كهذا، أمراً محتملاً دائماً، وتنزع عنه طابع “المفاجأة”…لقد فعلتها واشنطن على مَرّ العقود والسنوات السابقة، مع أطراف عدة، حكومات و”لاعبين لا-دولاتيين”، لطالما ناصبتهم العداء…انتهت إلى الفشل حيناً وإلى النجاح في كثير من الأحيان…لا خطوط حمراء تقف في وجه واشنطن، عندما يستشعر دبلوماسييوها وقادة أجهزتها الأمنية، الحاجة إلى اتخاذ قفزة للأمام.

والتاريخ الفلسطيني المعاصر، حافل بمثل هذه الاجتيازات للخطوط الحمراء…حركة فتح والمنظمة وفصائل العمل الوطني، مدرجة جميعها على قوائم الإرهاب الأمريكية، لكن ذلك لم يمنع واشنطن من إجراء الاتصالات وإبرام الاتفاقات، وتعليق الكثير من الإجراءات العقابية، عندما تقتضي الحاجة، بمراسيم رئاسية تنفيذية، يجري تجديدها كل ستة أشهر، وتلكم هي قصة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على أية حال، قبل أن إغلاقه كلياً بقرار من دونالد ترامب في ولايته الأولى.

إدراج هذا الفصيل أو تلك الحركة، في قوائم الإرهاب، لم يكن يوماً مانعاً يحول دون قيام الدبلوماسية الأمريكية، ومن خلفها الدوائر الأمنية، باستجلاء المواقف وبحث الفرص والممكنات…حتى باتت هذه القوائم كـ”الباب الدوّار – Rotating Door”…حدث ذلك مع طالبان وتكرر مع هيئة تحرير الشام، وزعيمها، رئيس سوريا الحالي، أحمد الشرع، كما أن حركة أنصار الله الحوثيين، سبق وأن سجلت سابقة، في الدخول إلى هذه القوائم والخروج منها والعودة إليها مع تعاقب الإدارات الأمريكية، بل ولجوء إدارة ترامب الأكثر تشدداً حيالها، إلى التوقيع على اتفاق معها، يُخرج السفن الأمريكية من دائرة الاستهداف في باب المندب والبحر الأحمر، حتى مع استمرار استهداف السفن الإسرائيلية، وتلك المتّجهة إلى ميناء إيلات.

أما فلسفة هذه المقاربة الأمريكية، التي تكاد تكون فريدة من نوعها، فتعود إلى عاملين اثنين: الأول؛ إيمان الإدارات الأمريكية بمنطق القوة، والرغبة المتأسسة عليه بالتعامل مع الأطراف القوية، المُمسكة بتلابيب الأرض والمدعومة من السكان…والثاني؛ “قصر نفس” الدبلوماسية الأمريكية عموماً، وميلها الجامح لتحقيق إنجاز، ولعل إدارة ترامب، المثال الأكثر وضوحاً لهذه الظاهرة، وإن لم يكن المثال الأوحد.

في الحالة الفلسطينية، تبدو الصورة أكثر تعقيداً…واشنطن ليست لديها يداً طليقة لتفعل ما تشاء، هناك أثر العامل الإسرائيل، وتأثير جماعات الضغط الموالية لتل أبيب في مراكز صنع القرار الأمريكي، إذ حتى بوجود رئيس نزق وقوي، مثل دونالد ترامب في سُدّة البيت الأبيض، يطوّق بحبال نفوذه، عنق بنيامين نتنياهو، فإن ثمة حسابات ومعايير، لا تستطيع إدارته تخطيها، أو على الأقل تخطيها بيسر وسلاسة كما في ملفات إقليمية ودولية أخرى.

لقد رأينا حالة الخيبة التي أصابت إسرائيل عندما تركها ترامب، تواجه وحدها صواريخ الحوثيين ومسيّراتهم، ويبرم مع صنعاء اتفاقاً لتحييد السفن الأمريكية…ورأينا صدمة في تل أبيب، انعكست على وجه نتنياهو في المؤتمر الصحفي المشترك في البيت الأبيض، عندما كشف ترامب عن محادثات جارية مع إيران، لم تمنع الطرفين من شن حرب الـ “12″ يوماً ضدها، وبمشاركة أمريكية غير مسبوقة…ورأينا تعليقات ذاهلة، على الأنباء التي تسربت عن بدء الاتصالات الأمريكية مع حماس في الدوحة، في سياقات حرب السنتين.

في كل الأحوال، لم تعد الأنباء عن اتصالات أمريكية – حمساوية، تثير الدهشة والاستغراب، فقد باتت من حقائق ما بعد السابع من أكتوبر، وهي مفتوحة على شتى الاحتمالات، ومثقلة بمختلف الشروط والمطالب المقابلة، ومحاطة برقابة وتدخل كثيفين من الجانب الإسرائيلي.

هل تعترف واشنطن بحماس؟

يصعب استبعاد هذا السيناريو كليةً، لكن الطريق إلى الاعتراف الأمريكي بالحركة الفلسطينية المُقاومة، سيكون بلا ريب، معبداً بالشروط والمطالب المسبقة، تبدأ بقبول إنهاء ظاهرة المقاومة نفسها، وتمر بالاعتراف بإسرائيل، وربما دولة يهودية خالصة، ولا تنتهي بإبداء الاستعداد لإنجاز كل ما يلزم “العيش المشترك”، وهي استحقاقات مطلوبة من الفلسطينيين وحدهم، فيما الإسرائيليين معفون منها، وتتصل بالتريبة والتعليم والثقافة السائدة، وصولاً إلى إعادة قراءة المعتقد الديني ذاته.

وهي ذاتها الطريق التي سلكتها منظمة التحرير قبل قرابة الخمسين عاماً، مع بدء لقاءات روبرت بولليترو – ياسر عبد ربه في تونس، والتي ستتوج لاحقاً، بمسار مدريد – أوسلو، وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، ثمناً لزيارة بيل كلينتون وصحبه إلى غزة، وبقية القصة المعروفة.

لن تبقى حماس على حالها إن هي قبلت بـ”دفتر الشروط” الأمريكية، وستصبح صورة عن حركة فتح في آخر طبعاتها، وسيكون ذلك بمثابة إقرار بهزيمة سياسية، فيما ميدان حرب السنتين، لم يش بهزيمة عسكرية للمقاومة…هنا، وهنا بالذات، يتظهّر معنى العبارة التي يرددها قادة الحركة والمقاومة: إسرائيل لن تأخذ بالمفاوضات، ما لم تقو على انتزاعه في الميدان، وعندما يقال إسرائيل، فإن الولايات المتحدة، دائماً ما تكون في خلفية المشهد.

لكن ذلك، لم يمنع واشنطن كما في حالات أخرى، من الإقدام على تسجيل شكلٍ من أشكال “الاعتراف الواقعي” بحركة حماس…في ظني أن هذا “الخيار”، يجري تظهيره بين الحين والآخر، في الممارسات والتصريحات والاتصالات الأمريكية…وأحسب أن الحركة تجد نفسها بحاجة لإبداء قدرٍ من “المرونة” لجعل هذا الخيار ممكناً، ولمساعدة حلفائها العرب والإقليميين، على تحويل ما كان صعباً وغير متخيّل، إلى أمرٍ ممكن ومرجح…ألم يحدث ذلك في سوريا بعد 12 عاماً من الحرب فيها وعليها، وبعد مسار من التكيف والتكييف، خضعت لها هيئة تحرير الشام التي باتت إدارة انتقالية لسوريا ما بعد الأسد؟

في التجربة المتراكمة، أن الأمريكيين والغرب، يغفرون عندما يتعلق بإراقة دماء مواطنيهم، بيد أنهم أقل ميلاً للغفران والتسامح، حين يتعلق بإراقة دماء إسرائيلية…يبدو أن “مركبات النقص وعقد التاريخ”، تجعل الدم اليهودي أغلى ثمناً عند هؤلاء من دماء مواطني بلدانهم…لقد رأينا الغرب وواشنطن بخاصة، يتسامحون مع حركات وفصائل، هي بكل المقاييس والمعاني “أكثر تطرفاً” من حماس وفصائل المقاومة، فكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، ولكنهم لا يبدون القدر ذاته من “المرونة” و”الاستجابة” عندما يتعلق الأمر بفصيل فلسطيني، انخرط في عمل مقاوم ضد الاحتلال، ومع ذلك، لا يبدو أن أبواب الاعتراف، الواقعي في أقل تقدير، قد أغلقت بإحكام.

ويعزز هذا الاحتمال، أن ثمة تقديرات أمريكية وإسرائيلية، وغربية عموماً، متخففة من الأغراض والأهواء، ومتجردة عن الحسابات السياسية والشخصية الضيقة، ترى أن حماس بعد حرب السنتين، ما زالت فاعلاً رئيساً على الساحة الفلسطينية، وأن السلطة في رام الله، على ما تحظى به من دعم وإسناد و”شبكات أمان”، ما زالت طرفاً هشاً وغير موثوق، وأن الاستقرار في المشهد الفلسطيني الداخلي، ربما يحتاج “إدماج” حركة حماس في مرحلة من مراحل المسار السياسي الذي ينطلق تحت عنوان “اليوم التالي” وما بعده.

والحقيقة أننا نستشعر احتمالاً كهذا، في حواراتنا مع الأوروبيين بخاصة، فهم من جهة لا يتوقفون عن التفكير بالصيغ والمقترحات “الإبداعية” التي تجعل ترجمة خيارٍ كهذا، أمراً ممكناً…وفي الانتقادات اللاذعة التي تنم عن ضعف ثقة بمستقبل السلطة والنظام السياسي الفلسطيني، وعن أفكار تأخذ بالحسبان، نتائج أية انتخابات فلسطينية مقبلة، وسيناريو عودة حماس إلى مقاعد الأغلبية، أو حتى مقاعد “الأقلية الوازنة” في أي مجلس تشريعي قادم.

ليس من مصلحة حماس، السير على السكة التي أودت بالعمود الفقري الأول للحركة الوطنية الفلسطينية، وليس من مصلحة شعبها، أن يلتحق العمود الفقري الثاني بذات المصائر التي انتهى إليها الأول…لكن ذلك، لا يمنع من إبداء قدرٍ كافٍ من المرونة لانتزاع “اعتراف واقعي” والبناء على مندرجاته.