وزير الأشغال يتفقد مشروع ساحات انتظار الشاحنات في مركز جابر الحدودي

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم مشروع ساحات الانتظار للشحن القادم في مركز جابر الحدودي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن جهود الحكومة لتطوير المرافق الحدودية وتعزيز كفاءة حركة النقل والتبادل التجاري عبر الحدود الشمالية للمملكة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرحٍ مفصل حول سير العمل في المشروع من قبل كوادر مديرية تنفيذ الطرق والمقاول المنفذ شركة المشاريع المتحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه 20%، وهي مطابقة لنسبة الإنجاز المخطط لها وفق البرنامج الزمني للمشروع .

ويهدف المشروع إلى إنشاء ساحة مخصصة لاستقبال الشاحنات القادمة عبر الحدود الشمالية، بمساحة تقارب 50 دونمًا (49,550 م²)، وبقدرة استيعابية تصل إلى 161 شاحنة، مع توفير بنية تحتية متكاملة تشمل الساحات المعبدة، الجدران الاستنادية، ومرافق خدمية متعددة، تسهّل عملية الدخول والخروج وتنظم حركة الشحن داخل المركز .

وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 2.66 مليون دينار، والممول بالكامل من وزارة الداخلية، ومن المنتظر انهاء العمل فيه منتصف شباط 2026.

وفي ختام الجولة، ثمّن الوزير جهود فرق العمل الميدانية والإشراف الهندسي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع اللوجستي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة