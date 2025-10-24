بنك القاهرة عمان
هل يجوز الحجز على راتب تقاعد الضمان.؟

24 أكتوبر 2025
الخبير موسى الصبيحي

من المعروف أن راتب التقاعد هو لغايات المعيشة للمتقاعد وأسرته، ولذلك حمى قانون الضمان صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال من الحجز على راتبه إلا لسببين فقط وبنسبة محددة منه.

والسببان اللذان يجيزان الحجز على جزء من الراتب هما:

١) دين النفقة.
٢) دين مؤسسة الضمان.

مع إعطاء الأولوية في الحجز لدين النفقة كونها للمعيشة. فمثلاً لو كان على صاحب الراتب دين نفقة ودين لمؤسسة الضمان ويزيد مجموع الدّينين على النسبة المحددة للحجز فتُعطَى الأولوية لدين النفقة ويؤجّل دين المؤسسة. إذْ حدّد القانون نسبة الحجز على الراتب بما لا يتجاوز (25%) منه فقط.


