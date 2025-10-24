إ.د. مصطفى عيروط

من يتجول في ربوع الاردن ويلتقي مع أردنيين في المدن والقرى والريف والبادية يرى على الواقع الانجازات التي تحققت وتتحقق في جميع أنحاء وطننا العزيز المملكه الاردنيه الهاشميه في كافة الميادين التنموية من خدمات وبنى تحتيه من شبكات الكهرباء والطرق والمياه والسدود وتعليم عام وعالي من مدارس وكليات وجامعات وصحه من مستشفيات ومراكز صحيه وصناعه ومدن صناعيه ومناطق حره وإسكان واتصالات والطاقه والخدمات المصرفيه ويعرف بأن الاردن متحف اثري سياحي وارض مباركه تحتاج الى تسويق إيجابي فعال يساهم فيه الجميع في ظل اعلام الغرفه الصغيره في مخاطبة العالم والداخل والاقليم عبر قنوات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك واليوتيوب وسناب شات وتويتر× والواتس اب وتيلغرام وتيك توك والمواقع الاليكترونيه والقنوات الفضائيه والإذاعية وغيرها

فقد افتتح سمو الأمير الحسين ولي العهد قبل أيام المدينه الرقميه في الشاطىء الجنوبي للعقبه وقد شاهدت العمل به في شهر أيلول عام ٢٠٢٤ قريب من جامعة العقبه للتكنولوجيا والتي تعتبر من أهم الإنجازات في الاقليم في عالم الرقمنه واستراتيجيا للأردن والاقليم

فدائما يتم افتتاح مشاريع أو الاعلان عن البدء فيها في القطاع العام والخاص وواجبنا جميعا في رأيي أن ننظر بايجابيه ونبرزها وكما قال جلالة الملك المغفور له باني نهضة الاردن الملك الحسين رحمه الله في اللقاء التنموي الشامل عام ١٩٨٧

“أن كل حجر رفعناه يحكي قصة كفاح من العرق والجهد والدم”

وكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني المعزز المعظم قائد مسيرة مستمره من الإنجازات و البناءوالتطوير والتحديث والنجاح بإرادة وادارة هاشميه وفيه مع الشعب الاردني الوفي

“ما حدا احسن من حدا الا بالانجاز “

فالانسان ينظر كيف كنا وكيف اصبحنا

من إنجازات وتقدم فعلا عملا وقولا قصة نجاح والتفكير الناقد ضروره ولكن جلد الذات واجبنا في رأيي أن نبتعد عنه وإن نحافظ جميعا على كل إنجاز ونجاح

فكانت مثلا جامعة اردنيه واحده وثلاثة معاهد واليوم ٣٢ جامعه و ٣٧كلية وسبعة آلاف مدرسه و٢مليون طالب وطالبه يذهبون يوميا إلى مقاعد الدراسه وكانت أمية القراءه والكتابه عاليه واليوم منخفضه ولا تتجاوز ٥٪ وبفخر يمكن تعريف الاميه اليوم من لا يستخدم الحاسوب ولذلك فالدوله تسير نحو الحكومه الاليكترونيه ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمم باستخدام التراسل الاليكتروني والأردني الخريج من جامعه أو كليه عامه او خاصه وخاصة من التخصصات المهنيه المطلوبه في الداخل والخارج معروف عنه الكفاءه والالتزام والجديه ومطلوب داخليا وخارجيا ودورنا أن نوفر له المعلومات لكي يتجه هو بذاته نحو التخصص الذي يريد وهو صاحب القرار برأيي كما اسمع أيضا دون تصريحات تكون بطيبه كاحدى حلول مشكلة البطاله التي تعاني منها دول عالميه ولكنها قد تستفز آخرين