انتخاب الدكتور هايل عبيدات عضواً في اللجنة الصحية للاتحاد البرلماني الدولي

وطنا اليوم-قرر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انتخاب الدكتور هايل محمد عبيدات، عضو مجلس الأعيان الأردني والمدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، عضواً في اللجنة الصحية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي لمدة أربع سنوات.

وجاء هذا الانتخاب استناداً إلى الخبرة والكفاءة المهنية التي يتمتع بها الدكتور عبيدات، وليس على أساس التمثيل الجيوسياسي الذي تتبعه معظم لجان الاتحاد. وقد تمكن رئيس مجلس الأعيان من حشد الدعم العربي والإسلامي لتأييد ترشيح الدكتور عبيدات، تقديراً لمسيرته الحافلة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء والدواء.

وتُعنى اللجنة الصحية بوضع استراتيجيات صحية شاملة، وتقديم مقترحات للاتحاد البرلماني الدولي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة عالمياً، من خلال دعم عمل منظمة الصحة العالمية، والتركيز على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقوية النظم الصحية، وتشجيع السياسات الداعمة للصحة على مستوى الدول.

كما تشمل مهام اللجنة تحسين حوكمة القطاع الصحي والقيادة، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وضمان الوصول العادل والمستدام إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

وتركّز اللجنة في أعمالها كذلك على مراقبة وتقييم أداء النظم الصحية عبر التعاون مع البرلمانات الأعضاء، بهدف تحقيق العدالة في الخدمات الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الأدوية وتحسين أوضاع اللاجئين الصحية وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة.

ويُعد انتخاب الدكتور عبيدات اعترافاً دولياً بدور الأردن الريادي في مجال السياسات الصحية والرقابة الدوائية، وتجسيداً لمكانة الكفاءات الأردنية في المحافل البرلمانية والصحية العالمية.