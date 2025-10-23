جامعة البترا تشكر جهود مركز أمن المقابلين

قام وفد من جامعة البترا ممثلاً بعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، يرافقه مدير دائرة العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، ورئيس قسم الأمن الجامعي جهاد السنيان، بزيارة إلى مركز أمن المقابلين.

وقد التقى الوفد خلال الزيارة بمساعد مدير المركز الرائد رأفت السبيلة، والنقيب صالح الغليلات، حيث نقل وفد الجامعة شكر وتقدير إدارة جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، إلى مدير المركز المقدم إسلام الدبايبة وكوادر المركز كافة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح حفلات تخريج الجامعة التي أُقيمت خلال الفترة الماضية، والتي كان لتعاونهم المخلص الدور البارز في إنجاحها.

كما أعرب وفد الجامعة عن اعتزازه الكبير بالأجهزة الأمنية في وطننا الغالي، وبالشراكة المتميزة التي تجمع الجامعة مع نشامى جهاز الأمن العام، تقديرًا لدورهم الوطني في خدمة المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره في ظل قيادة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.