اجتماع أردني – إيطالي لبحث التعاون والتنسيق في تعزيز الدعم الإنساني إلى غزة

23 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:استضافت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اجتماعًا أردنيًّا –إيطاليًّا لبحث التعاون والتنسيق في تعزيز الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، والجهود الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وجرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من الجهات الأردنيّة المعنيّة، بحث سبل ضمان استجابة فورية وفاعلة تلبّي الاحتياجات الإنسانية للقطاع في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمأوى والبنية التحتية الأساسية.
وبحث الاجتماع الجهود الأردنيّة المستمرّة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال ممرّ المساعدات الأردني، وضرورة إزالة كلّ القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية عبره، وأهمية زيادة المساعدات خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة المتخصّصة.


