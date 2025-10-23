بنك القاهرة عمان
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. إلهام شاهين تكشف السبب

23 أكتوبر 2025
بعد اتهامها بالسخرية من لبلبة.. إلهام شاهين تكشف السبب

وطنا اليوم:تعرضت الممثلة المصرية الشهيرة إلهام شاهين لموجة كبيرة من الانتقادات والاتهامات بالتشويش على الفنانة المخضرمة لبلبة أثناء إحدى ندوات مهرجان الجونة السينمائي، لتخرج الأولى وترد موضحة.
وخلال ندوة حول المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت شاهين تضحك مع زميلتها هالة صدقي، أثناء إلقاء لبلبة كلمتها، ما اعتبره البعض تشويشاً عليها أو سخرية منها.
إلا أن شاهين ردت على تلك الاتهامات، مؤكدة أن “الأمر كان بعيداً تماماً عما توقعه الجمهور”.

“عايزة أروح التواليت”
وقالت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أمس الأربعاء، “كل ما في الأمر أنني كنت في حاجة ماسّة للذهاب إلى الحمام”.
كما أردفت شاهين موضحة: “مازحتني هالة لدى إفصاحي عن حالتي بخفة ظلها المعتادة بسبب بعد المسافة إلى الحمام، فضحكنا سوياً، ولم يكن للأمر أي علاقة لبلبة أو الندوة”.
كذلك شددت على أنها تكن كل الحب والاحترام للبلبة، قائلة “لبلبة حبيبتي وصديقتي وعشرة عمري وهي تعلم مكانتها لدي وأنها صديقة غالية جداً”.
فيما عبرت أيضاً عن دهشتها لتكهنات البعض، وقالت: “غريب جداً أن يترجم البعض الواقعة بهذه الطريقة”. وتابعت أن بعض الناس “يتنمرون علينا طوال الوقت، فتصوروا أننا نتنمر على بعضنا البعض.. لكننا كفنانين متماسكين ومحبين لبعضنا”.


