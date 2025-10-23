بنك القاهرة عمان
بدء أعمال توسعة شارع الجيش بالمحطة: هدم مبانٍ وتحويل شامل للبنية المرورية

23 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:باشرت أمانة عمّان الكبرى أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة، ضمن المرحلة الرابعة لتطوير المنطقة، وذلك ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمّان القديمة.
وأكد المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية محمد أبو زيتون أن أمانة عمّان بدأت بتوسعة شارع الجيش في منطقة المحطة، واستحداث مسرب رابع يهدف إلى تحسين المرور وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة.
وأشار أبو زيتون إلى أن الأمانة تعتزم هدم مبانٍ تابعة لها موجودة ضمن نطاق المسرب الرابع والمستحدث، وذلك لتوسعة شارع الجيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع عند تنفيذ أعمال الإزالة.
وبين أن الهدف من تنفيذ المشروع هو إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة وعمل تحسينات مرورية وأرصفة وممرات للمشاة وأعمال تجميلية، بالإضافة إلى إنشاء جسور مشاة بهدف تقديم خدمات أفضل لقاطني وزوار المنطقة.
ويأتي المشروع ضمن خطة أمانة عمّان الكبرى لتطوير أحياء عمّان القديمة، وانسجاما مع أهداف خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022/2026، التي تركز على تحسين الخدمات وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق رؤية الأمانة في تحويل عمّان إلى مدينة ذكية.


