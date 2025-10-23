بنك القاهرة عمان
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر

23 أكتوبر 2025
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر

وطنا اليوم:زارت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة مركز حدود جابر، المركز الحدودي، وفقا لوزارة الداخلية.
واطّلع وزراء الداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والاستثمار طارق أبو غزالة، على واقع المركز وطبيعة الخدمات المقدمة فيه.
وبحثت اللجنة المخطط الشمولي للمركز ميدانيا.
واستعرض المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، سير العمل في مركز حدود جابر.


