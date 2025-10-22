بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

وطنا اليوم:اجتمع اصحاب السعادة رؤساء الكتل النيابية والمترشحين لمقعد رئاسة مجلس النواب بحضور عدد من القيادات النيابية في منزل سعادة النائب الدكتور مصطفى الخصاونة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بخطبة العرش يوم الاحد المقبل 28/10/2025.

وخلال الاجتماع أكد الحضور ضرورة العمل على تماسك المجلس ووحدة الصف النيابي وسعي الجميع لرفعة العمل النيابي وخدمة الوطن والمواطن وتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية في الوقوف خلف القيادة الهاشمية سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

كما أكد الحضور أن المرشحان لمقعد رئاسة مجلس النواب معالي مازن القاضي وسعادة الدكتور مصطفى الخصاونة توافقوا وبجهود نيابية سادها الود والوفاق على إعلان سعادة الدكتور مصطفى الخصاونة انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب اكراما للمجلس والكتل النيابية لصالح معالي مازن القاضي.

كما اكد الحضور انه هذه الخطوة تعكس التوافق بين الزملاء النواب والكتل النيابية والتي ستنتج عملا برلماني يخدم الوطن ويلبي التطلعات الملكية السامية في السير قدما في مسيرة التحديث السياسي التي يسير فيها الوطن.

وثمن الحضور الموقف المشرف لسعادة الدكتور مصطفى الخصاونة على انسحابه لصالح معالي مازن القاضي، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على كرم اخلاقه وتقديره الكبير لزملائه الحضور من الكتل النيابية وقيادات البرلمان الذين تشرفوا بزيارته في منزله.

وأكد سعادة الدكتور مصطفى الخصاونة أن الانسحاب من السباق الانتخابي جاء بهدف تماسك المجلس وتوحيد صفه نحو عمل برلماني يخدم الوطن ويلبي طموح القيادة الهاشمية المظفرة ويعزز من مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين، مؤكدا أنه سيبقى مع الوطن والمواطن، وسيكون عند ثقة صاحب الجلالة المعظم والشعب الاردني الذي يأمل من مجلس النواب تقديم المزيد من الدور الرقابي والتشريعي في المرحلة القادمة.

من جهته تقدم معالي مازن القاضي بخالص الشكر والتقدير من سعادة الدكتور مصطفى الخصاونة الذي أكرمه بالانسحاب لصالحه، وأعلن دعمه له في الوصول لرئاسة المجلس، وكذلك الشكر للكتل والقيادات النيابية التي مارست حراكا انتخابيا مشرفا يدلل على حجم الوعي لدى ممثلي الشعب وايمانهم بالعمل الجماعي وروح الفريق الواحد، معاهدين الله تعالى أن يبقوا الجند الأوفياء لجلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين ولشعبنا الأردني العزيز.

حفظ الله وطننا الغالي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة وشعبنا الأردني الوفي.