بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

ساعتين ago
موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

وطنا اليوم:حصد بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جائزة “أفضل مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط” عن “فاطمة”، الموظفة الافتراضية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي، والمطورة باستخدام الحمض النووي الرقمي. جاءت هذه الجائزة تقديرًا لدورها كمساعدة داخلية لموظفي البنك، وذلك ضمن فعاليات حفل جوائز إيه آي وورلد سيريس (AI World Series) 2025، حيث تم اختيار فاطمة ضمن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
أقيم الحدث بتنظيم من آيه آي فور بزنس إنستيتيوت(AI for Business Institute) لتكريم الشركات العالمية الرائدة في مضمار الابتكار. شهدت الجوائز منافسة قوية، حيث خضعت أكثر من 138 مشاركة من 23 دولة لمراجعة دقيقة من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء المستقلين. اختارت اللجنة مجموعة من الفائزين برهنوا على تفوُّقهم في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على توليد قيمة مضافة. وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل أقيم في مدينة دبي بتاريخ 19 أكتوبر 2025 بحضور 250 خبيرًا في الابتكار وممثلين من قطاعات مختلفة.
وفي تعليقه على الفوز بالجائزة، صرّح الدكتور/ يوسف الماص، رئيس التحول الرقمي لمجموعة بنك ABC قائلاً: “يُشرفنا الفوز بهذا التكريم المرموق عن مساعدتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة”. تُعد فاطمة تجسيدًا للإستراتيجية الرقمية وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي ينتهجها البنك على المدى الطويل، وقد تطورت لتصبح مساعدًا فعالًا يدعم الموظفين، حيث تساند فرق العمل بكفاءة عبر شبكتنا الممتدة حول العالم. ومنذ تدشينها، ساهمت “فاطمة” في رفع مستويات الكفاءة وسهلت عملية استخلاص المعلومات القيمة، مما مكّن موظفينا من توجيه تركيزهم نحو الانشطة والأعمال ذات الأولوية، وتسريع وتيرة تحقيق رؤيتنا كبنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُؤكد هذه الجائزة التزامنا بتعزيز قدرات ‘فاطمة’ وتجربة استخدامات جديدة لدعم موظفينا وتحسين تجارب عملائنا من الشركات والأفراد على حدٍ سواء.”
وفي تعقيب له، قال مارك هاميل، رئيس فرع آيه آي فور بزنس إنستيتيوت في دولة الإمارات: “يُسعدنا أن نلاحظ تضاعف حجم المشاركات عام بعد عام، فهذا يدل على أن الشركات قد انخرطت بجدية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيره في سبيل إعادة تشكيل نماذج أعمالها. نهنئ جميع الفائزين، كما نتوجه بالشكر للسادة أعضاء لجنة التحكيم على وقتهم وجهودهم في ضمان مصداقية ونزاهة هذه الجوائز”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

19:54

سرايا القدس تعلن استشهاد عدد من أبرز قادتها في غزة

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025