رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

وطنا اليوم:تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود/2 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز عن المهام العملياتية والبرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة، إضافة إلى آلية تنفيذها للواجبات الأمنية الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتفيذ خططها الهادفة إلى دعم واسناد وحدات حرس الحدود بالأجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنها من أداء واجباتها وبما يضمن تحقيق مهامها على مختلف الواجهات الحدودية ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب .

وفي نهاية الزيارة، نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة ثقة واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية، مشيداً بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ واجباتها والمعنويات العالية التي تتميز بها.