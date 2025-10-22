محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وطنا اليوم:أقام فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في البيادر مساء أمس محاضرة بعنوان تحليل المستجدات السياسية ألقاها الأستاذ عاطف الجولاني وتحدث فيها عن دور طوفان الأقصى في إعادة تشكيل المنطقة وتحول حركة حmاس لتصبح ذات وزن دولي وشرعية سياسية وأن الاحتلال الصهيوني اضطر لوقف اطلاق النار بضغط أمريكي وذلك بسبب تضرر المصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة بعد اعتداء الاحتلال على دولة قطر.

وأوضح الجولاني خلال المحاضرة التي أدارها الأستاذ غازي الكسواني أن قضية فلسطين أصبحت تتصدر المشهد العالمي وأصبحت محط اهتمام عالمي وجعلت من الكيان الصهي~وني كيان منبوذ ومعزول عالمياً.

وأشاد الجولاني بجهود الأردن الإغاثية وطالب بضرورة استعادة الأردن لدورة المحوري في المنطقة والسماح بإقامة الفعاليات الداعمة لغزة وفلسطين، ودعا لتمتين الجبهة الأردنية الداخلية لمواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية ومواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار الأردن.