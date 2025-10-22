إطلاق خدمة الدفع المسبق للتحكم بالفاتورة الشهرية للمشتركين المنزليين

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إطلاق خدمة اختيارية جديدة بنظام الدفع المسبق تتيح للمشتركين المنزليين إدارة فواتيرهم الشهرية بطريقة مرنة وسهلة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المشتركين في مختلف مناطق امتيازها.

وأوضحت الشركة في بيان أن الخدمة الجديدة ستُتاح اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني المقبل، حيث يمكن للمشتركين الراغبين بالاستفادة منها التقدّم بطلب الاشتراك من خلال أي من فروع الشركة الـ35 المنتشرة في محافظات الكرك، معان، الطفيلة، العقبة، وادي الأردن وشرق المملكة، على أن يتم تفعيل الخدمة فور تقديم الطلب دون أي تأخير.

وبيّنت الشركة أن آلية الاشتراك تعتمد على شحن رصيد مسبق الدفع، وفق المبلغ الذي يحدده المشترك، وذلك عبر قنوات الدفع المعتمدة للشركة من خلال خدمة اي فواتيركم، باختيار خيار الاشتراك المدفوع مسبقًا، ثم تحديد المبلغ المراد إضافته إلى رصيد العداد.

وأضافت أن النظام الجديد يتيح للمشترك متابعة استهلاكه بشكل مباشر، حيث يُرسل إشعار تنبيهي عند وصول الاستهلاك إلى 70% من قيمة الرصيد المشحون، مما يمكّنه من إعادة الشحن ومواصلة استخدام الخدمة بسهولة تامة.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء أن هذه الخدمة تشكّل خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات الرقمية الحديثة التي تعتزم إطلاقها قريبًا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المشتركين في جميع مناطق عمل الشركة، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لخدماتها.