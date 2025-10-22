الاستثمار الصناعي في مدينة العقبة الصناعية الدولية والتوسع الواعد في مدينة القويرة الصناعية الدولية

وطنا اليوم:تُعد مدينة العقبة الصناعية الدولية، والتي تم افتتاحها برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العام 2003، نموذجاً رائداً في نجاح الاستثمارات الصناعية في الأردن، حيث استطاعت خلال سنواتٍ قليلة أن تتحول إلى مركز صناعي متكامل يجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. فقد بلغ حجم الاستثمارات في المدينة ما يزيد عن 1 مليار دولار أمريكي، وأسهمت هذه الاستثمارات في توفير أكثر من 6,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال أكثر من 180 مستثمراً من مختلف القطاعات الصناعية.

وتقع مدينة العقبة الصناعية الدولية على مساحة تبلغ 1,700 دونم، وتُدار وتُطوَّر من قبل شركة بي بي آي العقبة (PBI Aqaba)، من خلال عقد امتياز موقَّع مع شركة المدن الصناعية الأردنية. وتتميز المدينة ببنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متقدمة، تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الصناعيين الباحثين عن بيئة أعمال تنافسية وموقع استراتيجي قريب من الميناء والمنفذ البحري الوحيد للأردن.

وبالتوازي مع نجاح العقبة الصناعية الدولية، تعمل شركة بي بي آي العقبة على تطوير مشروعها الصناعي الجديد في مدينة القويرة الصناعية الدولية (QIIE)، والتي تمثل المرحلة الجديدة للتوسع الصناعي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تقع مدينة القويرة الصناعية الدولية على مساحة تبلغ 1,839 دونم، وتُدار وتُطوَّر من قبل شركة بي بي آي العقبة من خلال اتفاقية تطوير مشترك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة.

وتُعد مدينة القويرة الصناعية الدولية أول مدينة صناعية في الأردن مزودة بالغاز الطبيعي، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة من حيث خفض كلف الإنتاج ودعم الصناعات النظيفة والمستدامة. وبفضل موقعها في قلب رمال السيليكا النقية، فإنها تعتبر حاضناً مميزاً للصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على السيليكا، مثل الصناعات الزجاجية، السيراميك، الالكترونيات والألياف البصرية، إنتاج السيليكون، منتجات البناء، وغيرها العديد من الصناعات. كما أن المرحلة الأولى من المدينة جاهزة تماماً لبدء الاستثمار الصناعي، وتضم بنية تحتية متطورة تتناسب مع متطلبات الصناعات المتوسطة والثقيلة، مع توفر مساحات مرنة تلبي احتياجات المستثمرين من مختلف القطاعات.

وتقدم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة واسعة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على إقامة المشاريع الصناعية في مدينتي العقبة والقويرة الصناعيتين، على سبيل المثال لا الحصر:

• إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية والمعدات.

• إعفاء من ضريبة الدخل على الصادرات خارج المملكة.

• تسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل.

• إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%.

• بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.

وإلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للمستثمرين في كلتا المدينتين الصناعيتين، توفر شركة بي بي آي العقبة للمستثمرين خيارات دفع مرنة ومتنوعة، تهدف إلى خفض التكاليف التأسيسية والتشغيلية وتسهيل بدء النشاط الصناعي في مدنها. وتشمل هذه التسهيلات خطط دفع ميسرة لشراء الأراضي أو استئجارها، مما يمنح المستثمرين مرونة مالية أكبر خلال مراحل التأسيس والتشغيل الأولى.

إن تجربة شركة بي بي آي العقبة في إدارة وتطوير المدينتين الصناعيتين في العقبة والقويرة تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الجنوب الأردني.

وبفضل الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية الحديثة، والدعم الحكومي المتواصل، تواصل مدينتا العقبة الصناعية الدولية والقويرة الصناعية الدولية ترسيخ مكانتهما كمحورين رئيسيين في مستقبل الصناعة الأردنية.