تجارة عمّان تُطلق قناتها الرسمية عبر “واتساب” للتواصل الفعّال والمباشر مع منتسبيها

22 أكتوبر 2025
وطنا اليوم: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل الفعّال والمباشر مع منتسبيها والقطاع التجاري والخدمي، أعلنت غرفة تجارة عمّان عن إطلاق قناتها الرسمية عبر تطبيق “واتساب”، والتي تتيح للمهتمين متابعة اخبار وفعاليات ونشاطات الغرفة بسهولة وسرعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد المنتسبين والمتابعين بالمعلومات المحدثة حول أنشطة الغرفة، وفعالياتها المتنوعة، وخدماتها، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب، والتي تستهدف تطوير المهارات وبناء القدرات في مختلف مجالات العمل التجاري والخدمي.
وأكدت الغرفة أن القناة الجديدة متاحة مجانا للجميع، ولا تتطلب أي رسوم اشتراك، وتُعد خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، عبر استخدام أدوات تواصل حديثة وفعّالة تسهّل الوصول إلى المعلومة في الوقت المناسب.
ودعت غرفة تجارة عمّان كافة منتسبيها، ورواد الأعمال، والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري، إلى متابعة القناة عبر الرابط الرسمي https://shorturl.at/CLPQI للاستفادة من محتوى القناة المتخصص والبقاء على اطلاع دائم بكل ما يهمهم من أخبار وخدمات وفرص تدريبية.


