د. عادل يعقوب الشمايله

يخطئُ من يظنُ انَّ العوامَ يريدون ان يُصَحصحو من خمرة الجهل والعباطة.

يخطئُ من يظنُ أنَّ جميعَ العبيدِ يفضلون الحرية ويعرفون كيف ينتفعون بها وكيف يدبرون امورهم بعد خروجهم من عش العبوديه.

يخطئُ من يظنُ ان جميع الناس يعتقدون ان جميع الناس متساوين وان الطبقية رجس. فالعينُ عندهم لا تعلو على الحاجب، والقدمُ لا تعلو على الركبة، والبطنُ لا يعلو على القلب، والقلبُ لا يعلو على الراس وعلى العقل.

مخطئٌ من يظنُ ان العوام يفضلون الحقائق على الخرافات.

مخطئٌ من يُصدقُ رجالَ الدينِ بإدعائهم العلم أنهم فعلاً علماء. لان العلم يقوم على الشك أولاً ثم الاثبات او النفي بالتجربة والاستقصاء والمنطق وجمع البيانات والتحليل والنقد. بينما رجال الدين مجرد حفظة. رواةٌ لرواياتِ من رووا عمن روى. مثلهم مثل المغني الذي يشدو بكلمات غيره وتلحين غيره.

مخطئٌ من يظنُ انهُ لو أنَّ الحمار خُيَرَ بالتحولِ الى حصانٍ سيقبل. فالحمارُ اذا زُوجَ فرساً أصيلةً يُنجبُ بغلاً. أيْ، حيواناً اكثرَ غباءاً وعباطةً وعنادا.

الفرقُ بين الحصان والحمار ( 2 كروموسوم). الحصان ٦٤ كروموسوم بينما الحمار ٦٢ كروموسوم. ورغم أنَّ المشترك بينهما 96.8% فإنَّ الاختلاف بينهما 100% ولا يمكن للحمار ان يتحول او يرتقي ليصبح حصاناً. وصدق من قال الحمارُ حمارٌ ولو بين الخيول ربى.

مُخطئٌ من يرفض أن يُصدقُ عينيه أنَّ من سقطَ بالضربة القاضية في المصارعة او الملاكمة قد انهزم الا اذا تم دفنه في القبر.