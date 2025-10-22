بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

قرار بحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

22 أكتوبر 2025
قرار بحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قرر نائب عام عمَّان حسن العبد اللات، الأربعاء، حظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية.
ووفق نائب عام عمَّان، فإن حظر النَّشر في قضية مشاجرة الأردنية يشمل لجان التحقيق داخل الجامعة.
وبين أن حظر النشر في أحداث الجامعة الأردنية يأتي للحفاظ على سرية الإجراءات وحسن سير العدالة.
وأعلنت الجامعة الأردنية، استنادا إلى نظام تأديب الطلبة عن فصل 21 طالبا فصلا نهائيا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرا، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل سير العملية التعليمية وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.
وأضافت الجامعة في بيان، أن هذا القرار يأتي عقب استكمال التحقيقات معهم من اللجان المختصة والمجلس التأديبي التي بدأت منذ مساء الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة، وسماع الشهود، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت جمعيها ضلوع الطلبة المفصولين في هذه الأحداث.
وأكدت الجامعة أن التحقيق لا زال جاريا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025