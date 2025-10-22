قرار بحظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قرر نائب عام عمَّان حسن العبد اللات، الأربعاء، حظر النَّشر في أحداث مشاجرة الجامعة الأردنية.

ووفق نائب عام عمَّان، فإن حظر النَّشر في قضية مشاجرة الأردنية يشمل لجان التحقيق داخل الجامعة.

وبين أن حظر النشر في أحداث الجامعة الأردنية يأتي للحفاظ على سرية الإجراءات وحسن سير العدالة.

وأعلنت الجامعة الأردنية، استنادا إلى نظام تأديب الطلبة عن فصل 21 طالبا فصلا نهائيا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرا، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل سير العملية التعليمية وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.

وأضافت الجامعة في بيان، أن هذا القرار يأتي عقب استكمال التحقيقات معهم من اللجان المختصة والمجلس التأديبي التي بدأت منذ مساء الخميس الماضي، وشملت مراجعة الأدلة، وسماع الشهود، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أكدت جمعيها ضلوع الطلبة المفصولين في هذه الأحداث.

وأكدت الجامعة أن التحقيق لا زال جاريا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.