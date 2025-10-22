تراجع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم

وطنا اليوم:تراجعت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم بنسبة 27% خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة بشهر آب، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وأظهر تقرير المفوضية لشهر أيلول، عودة قرابة 16 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في أيلول، مقابل 22 ألفا في آب، مرجعا هذا الانخفاض إلى “بدء العام الدراسي”.

وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حتى نهاية أيلول 488 ألف لاجئ، يعيش 81% منهم في المجتمعات المحلية، فيما يشكل الأطفال 48% من اللاجئين.

وأشار التقرير إلى عودة قرابة 162,550 لاجئا مسجلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 11 تشرين الأول 2025.

وأطلقت المفوضية في أيلول مبادرة تجريبية لتقديم مساعدات نقدية للعودة وفي إطار دعم العودة الطوعية، تستهدف قرابة 10 آلاف لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق، يحصل بموجبها كل فرد من أفراد الأسرة على 70 دينارا بعد استكمال تقييم العودة الطوعيّة.

ويكمل هذا البرنامج مساعدات النقل الحالية، حيث نظمت المفوضية في أيلول رحلات عودة لقرابة 1,200 لاجئ من المخيمات والمجتمعات المحلية إلى سوريا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات النقل منذ انطلاق المبادرة في 20 كانون الثاني 2025 إلى أكثر من 9,500 لاجئ.

وبيّن التقرير أن 50 لاجئا غادروا من الأردن خلال أيلول لإعادة توطينهم في دول أخرى