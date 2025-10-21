بنك القاهرة عمان
“الغذاء والدواء”: إغلاق مصنع مخالف لتصنيع منتجات تعبئة وتغليف مخالفة لاشتراطات التلامس مع الغذاء

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم _

أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة في إقليم العاصمة، مصنعًا مخالفًا ومشغله الخارجي ينتج منتجات صحون وكرتون غير مطابقة للمتطلبات الخاصة بالمواد المعدة للتلامس مع الغذاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المصنع غير حاصل على الموافقات الرسمية اللازمة من المؤسسة لإنتاج مواد تعبئة وتغليف معدة للتلامس مع الغذاء، إضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة، مشيرة إلى حجز كمية من مواد التعبئة والتغليف المخالفة قدرت بنحو طنين.

وتهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين ضرورة التأكد من وجود إشارة صنف غذائي أو رمز “الكأس والشوكة” على العبوة أو الغلاف الملامس للأغذية، ما يدل على أن المنتج آمن للتلامس مع الغذاء، لافتة إلى أن الغذاء يعتبر غيرصالح للاستهلاك في حال كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير معدة للتلامس مع الغذاء.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


