بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

أنجلينا جولي تستعرض وشومها في عرض فيلمها الجديد بروما

21 أكتوبر 2025
أنجلينا جولي تستعرض وشومها في عرض فيلمها الجديد بروما

وطنا اليوم:خطفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان روما السينمائي أثناء عرض فيلمها الجديد “كوتور” حيث تألّقت بإطلالة أنيقة وجريئة في الوقت ذاته، سلطت الضوء فيها على وشوم ظهرها الشهيرة.
اختارت جولي فستانًا أسود مكشوف الظهر بتصميم خاص مستوحى من مجموعة ألبرتا فيريتي لخريف وشتاء 2025، تميّز بقصّة الأكمام الطويلة وتفاصيل تشبه الكاب من الأمام، مقابل ظهر مكشوف بالكامل أتاح لوشومها المعقدة أن تتحول إلى عنصر فني أساسي في الإطلالة.
أكملت النجمة العالميّة إطلالتها بحذاء أسود مدبّب بكعب عالٍ وساق متوسطة من قماش لامع، وجوارب شفافة، وإكسسوارات بسيطة، فيما اختارت تسريحة شعر طبيعية ومكياجًا ناعمًا ارتكز على بشرة مضيئة وألوان “نيود” خفيفة على العينين والشفتين.
تحمل غالبية وشوم جولي دلالات شخصية وروحية عميقة، تعبّر عن الحماية، والروابط العائلية، والسلام الداخلي، من أبرزها وشم نمر بنغالي كبير على أسفل الظهر، ونقوش هندسية، ورموز بوذية تقليدية تمتد على عمودها الفقري وكتفيها.
كما تحمل جولي على ذراعها وشمًا يُظهر الإحداثيات الجغرافية لأماكن ولادة أطفالها، وهو وشم استبدلته بآخر قديم كان عبارة عن تنين أضافت فوقه لاحقًا اسم زوجها الثاني، الممثل والمخرج الأمريكي بيلي بوب ثورنتون، قبل أن تقوم بإزالته نهائيًا بعد انفصالهما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025