أنجلينا جولي تستعرض وشومها في عرض فيلمها الجديد بروما

وطنا اليوم:خطفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان روما السينمائي أثناء عرض فيلمها الجديد “كوتور” حيث تألّقت بإطلالة أنيقة وجريئة في الوقت ذاته، سلطت الضوء فيها على وشوم ظهرها الشهيرة.

اختارت جولي فستانًا أسود مكشوف الظهر بتصميم خاص مستوحى من مجموعة ألبرتا فيريتي لخريف وشتاء 2025، تميّز بقصّة الأكمام الطويلة وتفاصيل تشبه الكاب من الأمام، مقابل ظهر مكشوف بالكامل أتاح لوشومها المعقدة أن تتحول إلى عنصر فني أساسي في الإطلالة.

أكملت النجمة العالميّة إطلالتها بحذاء أسود مدبّب بكعب عالٍ وساق متوسطة من قماش لامع، وجوارب شفافة، وإكسسوارات بسيطة، فيما اختارت تسريحة شعر طبيعية ومكياجًا ناعمًا ارتكز على بشرة مضيئة وألوان “نيود” خفيفة على العينين والشفتين.

تحمل غالبية وشوم جولي دلالات شخصية وروحية عميقة، تعبّر عن الحماية، والروابط العائلية، والسلام الداخلي، من أبرزها وشم نمر بنغالي كبير على أسفل الظهر، ونقوش هندسية، ورموز بوذية تقليدية تمتد على عمودها الفقري وكتفيها.

كما تحمل جولي على ذراعها وشمًا يُظهر الإحداثيات الجغرافية لأماكن ولادة أطفالها، وهو وشم استبدلته بآخر قديم كان عبارة عن تنين أضافت فوقه لاحقًا اسم زوجها الثاني، الممثل والمخرج الأمريكي بيلي بوب ثورنتون، قبل أن تقوم بإزالته نهائيًا بعد انفصالهما.