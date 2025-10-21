بنك القاهرة عمان
الشرطي الصغير

21 أكتوبر 2025
الشرطي الصغير

بقلم: د. سعد فهد العشوش

من المؤسسات والأجهزة الوطنية التي نعتز بها في وطننا العزيز، هو جهاز الأمن العام الذي يقوم بأدوار أمنية وإنسانية في مختلف المدن والقرى والبوادي الأردنية.

وكم زاد فخري واعتزازي بهذا الجهاز عندما تابعت عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورة “الشرطي الصغير”، والتي أطلقتها مديرية الأمن العام في عدد من المدارس في محافظات المملكة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدون أدنى شك فإن مثل هذه الدورات تساهم في بناء جسور الثقة بين الطفل ورجل الامن العام، وخلق جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة، ومؤمن بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة.

مبادرة جميلة جدا وتبعث على الطمأنينة لمستقبل الأجيال القادمة، عندما نرى مؤسساتنا الوطنية تهتم بغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس الأطفال والطلبة منذ الصغر، وتعمل على تحصينهم فكريا وسلوكيا من خلال برامج توعوية وتدريبية متكاملة، ومحاضرات تثقيفية شاملة كالسلامة المرورية والاسعافات الأولية، والتوعية البيئية، ومخاطر الألعاب الالكترونية، والانضباط والنظام في حركات المشاة.

شكرا مديرية الأمن العام على هذه الخطوة والجهود المبذولة في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية وبناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطن بشكل عام والأجيال الصغيرة بشكل خاص.


