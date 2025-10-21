مشاجرة وضرب بالأيدي بين نائبين في أروقة المجلس

وطنا اليوم:علم من مصادر مطلعة أن اشتباكاً بالأيدي وقع اليوم الثلاثاء ، بين نائبين ينتميان إلى نفس الحزب السياسي، وذلك داخل أحد أروقة مجلس النواب.

ووفقا للمصادر التي سردت تفاصيل الاشتباك، فقد بدأت المشادة بتبادل حاد للنقاشات بين النائبين، تناولت ملف رئاسة المجلس والمكتب الدائم وعدداً من القضايا العالقة داخل الحزب، قبل أن تتصاعد حدة التوتر ويرتفع الصوت، مما أدى إلى وقوع اشتباك جسدي بين الطرفين.

وتدخل عدد من النواب الحاضرين لـ”فض الاشتباك” واحتواء الموقف قبل أن يتطور أكثر، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول ما إذا كانت هناك إجراءات تأديبية ستُتخذ بحق النائبين.