بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مشاجرة وضرب بالأيدي بين نائبين في أروقة المجلس

21 أكتوبر 2025
مشاجرة وضرب بالأيدي بين نائبين في أروقة المجلس

وطنا اليوم:علم من مصادر مطلعة أن اشتباكاً بالأيدي وقع اليوم الثلاثاء ، بين نائبين ينتميان إلى نفس الحزب السياسي، وذلك داخل أحد أروقة مجلس النواب.
ووفقا للمصادر التي سردت تفاصيل الاشتباك، فقد بدأت المشادة بتبادل حاد للنقاشات بين النائبين، تناولت ملف رئاسة المجلس والمكتب الدائم وعدداً من القضايا العالقة داخل الحزب، قبل أن تتصاعد حدة التوتر ويرتفع الصوت، مما أدى إلى وقوع اشتباك جسدي بين الطرفين.
وتدخل عدد من النواب الحاضرين لـ”فض الاشتباك” واحتواء الموقف قبل أن يتطور أكثر، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول ما إذا كانت هناك إجراءات تأديبية ستُتخذ بحق النائبين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025