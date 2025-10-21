بنك القاهرة عمان
عطية: زيارة عضو الكنيست الإسرائيلي للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعرب رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النائب خميس حسين عطية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للزيارة التي قام بها أحد أعضاء ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” اليميني، الذي يتزعمه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، إلى محافظة الزرقاء وتحديداً إلى لواء الظليل.
وأكد عطية أن هذه الزيارة مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثل استفزازاً سافراً لمشاعر الأردنيين كافة، وإهانة لموقفهم الثابت ضد الاحتلال وسياساته العدوانية.
وقال عطية في تصريحٍ صحفي إن محافظة الزرقاء ولواء الظليل يرفضان استقبال أي ممثل للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أبناء اللواء عبّروا بمواقفهم الوطنية عن وعيٍ وولاءٍ صادقٍ للأردن وقيادته الهاشمية.
وثمّن عطية الاستنكار الشعبي الواسع الذي صدر رفضاً لهذه الزيارة، معتبراً أنه يعكس النبض الحقيقي للأردنيين الرافضين لكل أشكال التطبيع أو التودد للاحتلال.
وشدد عطية على أن أي استقبال أو نشاط لشخصيات إسرائيلية على الأراضي الأردنية مرفوض تماماً، ويعدّ تجاوزاً للثوابت الوطنية التي تأسس عليها الموقف الأردني، في ظل استمرار الاحتلال بانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
ودعا عطية إلى اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لمنع تكرار مثل هذه الزيارات مستقبلاً، ومحاسبة أي جهة أو طرف ساهم في تسهيلها، مؤكداً أن الشعب الأردني سيبقى صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة ممارسات الاحتلال بكل أشكالها.
وختم عطية بالقول إن الأردن سيبقى أرضاً للكرامة والسيادة، لا مكان فيها لممثلي الاحتلال ولا لمن يحاول تبرير وجودهم، مشدداً على أن موقف الأردنيين الرافض لهذه الزيارات يعبر عن الإرادة الوطنية الجامعة ضد التطبيع بكل أشكاله وألوانه.


