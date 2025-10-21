بنك القاهرة عمان
حزب البناء الوطني: زيارة النائب الإسرائيلي إلى الأردن مرفوضة ومُدانة

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:حزب البناء الوطني الأردني يرفض بشدة الزيارة التي قام بها أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى منطقة الضليل ، ويعتبرها استفزازاً لمشاعر الأردنيين وتطبيعاً شعبيا مرفوضاً مع كيانٍ يحتل الأرض ويمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ويرى الحزب أن استقبال أي ممثل للاحتلال، مهما كانت صفته، يتعارض مع الموقف الشعبي والوطني الرافض للتطبيع، ويمس بمكانة الأردن التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن مثل هذه الزيارات لا تعبّر عن إرادة الأردنيين، بل تمثل محاولة مشبوهة لاختراق الموقف الوطني الصلب.

ويطالب الحزب الحكومة الأردنية بالتحقيق في ملابسات هذه الزيارة ومنع تكرارها، واتخاذ موقف واضح ينسجم مع نبض الشارع الأردني الرافض لأي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال.

ويجدد حزب البناء الوطني الأردني تمسكه بموقفه المبدئي الرافض للتطبيع، مؤكداً أن الأردن سيبقى وفياً لقضيته المركزية فلسطين وأن إرادة شعبه أقوى من كل محاولات الاختراق والتبييض السياسي.

حزب البناء الوطني الأردني


