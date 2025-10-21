بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

21 أكتوبر 2025
أمير قطر يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ويؤكد دور الدوحة بالوساطات

وطنا اليوم:قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.
وأكد -في كلمته خلال افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى القطري- إدانة قطر للانتهاكات والممارسات التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومواصلة خرقها وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ومساعيها لتهويد الحرم القدسي.
كما أكد أمير دولة قطر أن على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.
وأشار الشيخ تميم إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، لكنها خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.
وأضاف أن قطر تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني مما عزز مكانتها ومناعتها، مشددا على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط.
وقال أمير دولة قطر “اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به”، مضيفا أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة التي تتمتع بها قطر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025