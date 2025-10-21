بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تُقيم حفل استقبال للطلبة المستجدين

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أقامت دائرة النشاط الموسيقي في عمادة شؤون الطلبة، أمس الإثنين، حفل استقبال للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2025/2026، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومدراء الدوائر، وجمع غفير من الطلبة.
واستُهل الحفل بكلمة ألقاها عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، رحّب فيها بالطلبة الجدد، مهنئًا إياهم بانضمامهم إلى أسرة جامعة فيلادلفيا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والتميز، ومليئة بالفرص الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
وتخلل الحفل فقرات موسيقية وغنائية قدّمها طلبة فرقة كورال الجامعة بإشراف مدربة النشاط الموسيقي رولا نصر، عكست المواهب الشابة والإبداع الفني الذي تتميز به الجامعة، حيث قدمت الفرقة مقطوعات موسيقية وأغانٍ وطنية وحماسية تفاعل معها الحضور بحماس وفرح كبير
وفي ختام الحفل، عبّر الطلبة الجدد عن سعادتهم بهذا الاستقبال المميز الذي أضفى أجواء من الألفة والانتماء بين أفراد أسرة جامعة فيلادلفيا


