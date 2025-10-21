المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الاثنين، محاولتي تسلل منفصلتين على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، حيث أحبطت محاولة تسلل أربعة أشخاص، ومحاولة تسلل شخص عبر قارب قادم من الأراضي السورية حاول العبور بطريقة غير مشروعة عبر سد الوحدة.

وتم تطبيق قواعد الاشتباك والقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.