البلبيسي: دعم تطوير الجهاز الحكومي الســـوري تـنفيـذاً للتوجـيـهـات الـمـلكيـة

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أمس الاثنين، في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسن سكاف، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والاطلاع على التجربة الأردنية في تحديث القطاع العام.

وأكدت البلبيسي، في مستهل اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخصوصًا في تحديث القطاع العام.

كما أكدت استعداد الحكومة لتبادل الخبرات والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية السورية، وتقديم كل الدعم في تطوير الجهاز الحكومي السوري، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية في دعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

واستعرضت البلبيسي، خارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبع التي تمتد لعشر سنوات، في إطار المشروع التحديثي للدولة الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني مع بداية المئوية الثانية للمملكة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدة أن التحديث الإداري يُعد رافعة أساسية للمسارين الاقتصادي والسياسي.

بدوره، أكد الوزير سكاف، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خصوصا في تبادل الخبرات في القطاع العام في البلدين، امتدادا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا والأردن. وأشاد بالتجربة الأردنية الرائدة في تحديث القطاع العام، متطلعًا لمزيد من التعاون وكسب الخبرات من المؤسسات الأردنية العاملة في هذا المجال، بما ينعكس على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.

وحضر اللقاء مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة