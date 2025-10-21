فصل الطلبة من الجامعة الأردنية

ا. د. مصطفى عيروط

قرار فصل ٢١ من الطلبه النهائي الجامعة الاردنية الذين اثبتت التحقيقات تورطهم في المشاجرة الجماعية في الجامعة الاردنية قرار صحيح وحازم في تطبيق القانون والنظام لأن الجامعة مكانا للعلم والبحث والتعاون والحوار والرأي والرأي الاخر وليست مكانا للمشاجرات والعنف واعتقد بان الجميع يؤيد الحزم القانوني والإداري وعدم التأثر بالواسطات والمحسوبيات والضغوط لأن الخضوع لها يفقد السيطره نهائيا ويجعل الجامعه واي جامعه أو كليه مسرحا للفوضى وعدم احترام القوانين والأنظمة واعتقد بانه لا يمكن لأي انسان يفكر إيجابيا أن يتوسط فالعنف الجامعي يدمر سمعة الوطن والمؤسسات ويؤثر على استقطاب الطلبه والذين يمكن أن يزدادون إلى أكثر من 250الف طالب وطالبه كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن هذا العدد

والجامعه الاردنيه كانت رياديه في جعل مادة الاخلاق والقيم الانسانيه مادة اجباريه وتدريس مادة الاخلاق إجباريا هو عين الصواب في الجامعات كما في جامعات العالم وفي اليابان تدرس في المدرسه من الصفوف الأولى

وتدريس مادة الاخلاق والتربية الوطنيه والقانون والإعلام والمجتمع وترسيخ الانتماء والولاء المطلق للأردن والقيادة الهاشميه التاريخيه برأيي ضرورة وطنيه كبرى في المدارس والجامعات والكليات وفي الإعلام الوطني المهني وقنوات التواصل الاجتماعي المؤثره والبدء من الاسره وان يكون تدريسها وجاهيا وليس عن بعد من مدرسين قدوه في الأخلاق والقيم الانسانيه التي تجذر قيم التعاون والرأي والرأي الاخر والتفكير الايجابي والانتماء والولاء المطلق للاردن وطنا وقيادة هاشميه تاريخيه والمحافظة على الوطن ومؤسساته والدفاع عنه وتعزيز قيم الأصاله والشهامه والكرم الراسخه في الأسرة الاردنيه الواحده التي تربطها علاقات الدم والمصاهره والتاريخ والامل والماضي والحاضر والمستقبل

والبعد عن السلبيه الشلليه والجهوية والمناطقية والواسطه والمحسوبية السلبيه والقال والقيل والفساد بكافة أشكاله

من خلال خبرتي في العمل الإداري الأكاديمي فإن الحسم والحزم الإداري القانوني في فصل اي طالب يسبب او يشارك في مشاجرات أو عنف جامعي أو مشاكل او اي سلبيه مؤذيه مخالفه للنظام والقانون يقوي الجامعه و الكليه ويعطي رساله واضحه بأنه لا مكان لأي طالب يفكر سلبا ويقاد او يشارك في أي عمل سيء مختلف للقانون والنظام

وتبقى الجامعه الاردنيه منارة نعتز بها ونفتخر وهي كالجبل والأردن

يا جبل ما يهزك ريح

فنحن عرفنا الجامعه الاردنيه طلابا وأساتذة فهي حلم كل طالب وكل طالب أن يعود أستاذا فيها أو أستاذا يكون فيها وواجبنا أن نحافظ عليها وعلى كل شبر في وطن الشده والعزة الاردن الغالي بقيادتنا الهاشميه التاريخيه عنوان الأمن والاستقرار والانجازات والنجاح.