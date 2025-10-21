مفارقة كبيرة بين متقاعدي الشيخوخة ومتقاعدي المبكر.!

الخبير موسى الصبيحي

خرج على تقاعد الشيخوخة ( إكمال سن 60 للذكور و 55 عام للإناث) خلال العام الماضي 2024: ( 8107 ) مؤمّن عليهم بنسبة 24.7% من المتقاعدين الجدد للعام المذكور، فيما خرج على التقاعد المبكر ( 22500 ) مؤمّن عليه بنسبة 68.5% من المتقاعدين الجدد للعام 2024 نفسه.

وفيما يتعلق بالعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه فقد بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة منهم حوالي ( 30% ) فيما بلغت نسبة متقاعدي المبكر حوالي ( 53% ) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان من مختلف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.

بصراحة وقولاً واحداً؛ لا يمكن أن تستقيم الأمور إنِ استمر الوضع على هذا المنوال، وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها وتكون القدوة بأنْ تُوقف تقاعداتها المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام المدني بالسرعة الممكنة، فقد كفى ما كان، ومضى زمان العصيان، وحان وقت العمل بحرص وأمان.