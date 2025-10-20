بنك القاهرة عمان
ابو الحاج يهنىء ويبارك للحوراني

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:يتقدم الدكتور عطا ابو الحاج بأسمى أيات التهنئة والتبريك لبوصلة العمل ومصدر الإلهام الممرض مهند الحوراني في وحدة غسيل الكلى في مستشفى الإستقلال بمناسبة ترقيته رئيسا للوحدة.

فيا أبا السعيد قيادتك الصادقة وانخراطك في تلابيب العمل من القيط حتى القرميط والتميز فاضت بك الى معارج الرفعة.
وأثمر عملك الجاد وحسن تعاملك مع زملائك وجهودك العظيمة في خدمة المرضى عن هذا الإنجاز لتحصل على هذا التقدير.

وأثق بأنك أهل لذلك وستقدم أداء أفضل في موقعك الجديد وشكرا لجهودك النبيلة وتضحياتك وأعانك الله على تحمل هذه المسؤولية التي ليست بسهلة وخاصة نطاق اشرافك واسع للعدد الكبير من الممرضين المتفانين في عملهم والمرضى في الوحدة.

ومن محاسن القدر أنك محظوظ بالكادر الذي يعمل معك يدا بيد ولا يدخر جهدا في رعاية المرضى وتلبية حاجاتهم و رغباتهم حسب الأصول والبروتوكولات المرعية.


