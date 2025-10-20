الأردن والسعودية يبحثان حلولا لمنع دخول حافلات الحجاج

وطنا اليوم:بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، القرار السعودي القاضي بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج.

وأكد القطامين خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بمشاركة عربية ودولية واسعة، أن القرار ذو أثر سلبي على الحجاج الأردنيين كبار السن، وينعكس سلبا على قطاع النقل السياحي والدولي في الأردن، وقد أبدى الوزير السعودي تفهما كبيرا ووعد ببحث حلول إيجابية مع الجهات المعنية في المملكة لهذا الموضوع.

وأكد القطامين، خلال الجلسة الوزارية للمؤتمر اهمية السكك الحديدية في قطاع النقل الحديث وفي المساهمة في مشاريع الربط الإقليمي الذي تحرص الأردن عليه كواحد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشاد بما تحققه المملكة العربية السعودية في مشاريع قطاع السكك الحديدية مؤكدا ان ذلك يمنح الأردن فرصا لتحقيق الربط الإقليمي والدولي بما يعزز موقعه كمحور إقليمي للنقل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي للأردن على البحر الأحمر، وإلى أن وجود شبكة سكك حديدية أصبح ضرورة وطنية، بصفتها تمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل وتدعم النمو الاقتصادي للأردن والدول المجاورة.

والتقى الدكتور القطامين على هامش المؤتمر بحضور السفير الأردني في الرياض هيثم أبو الفول، وزراء النقل السعودي والكويتي والسوري ووكيل وزارة النقل المصري، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين الأردن والدول الشقيقة في مجال النقل واللوجستيات، مؤكداً حرص الأردن على تعزيز التعاون العربي خاصة في مجالات النقل وخدمة حركة الأفراد والبضائع