تحديد سبب نفوق اسماك الموجب: نقص الأوكسجين

وطنا اليوم:كشف مدير الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئة علي المشني، عن التوصل لأسباب نفوق أسماك في سد الموجب بعد اجراء الفحوصات اللازمة.

وقال المشني في مداخلة عبر اذاعة الأمن العام، إن نتائج الفحوصات المخبرية، بينت أن نقص في الأوكسجين واختلاف درجات الحرارة هما المتسببان بنفوق الأسماك.

وأكد أن الفحوصات الفيزيائية والميكروبولوجية بينت عدم وجود تلوث في مياه السد.

وبين المشني، أن الأسماك التي نفقت هي أسماك صغيرة الحجم، موضحا أن ذات الأمر حدث في سد الموجب عام 2016، وهو حادث طبيعي.