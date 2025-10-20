بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تشدد على ضرورة التحقق من هوية فرق التفتيش الرسمية

20 أكتوبر 2025
أمانة عمّان تشدد على ضرورة التحقق من هوية فرق التفتيش الرسمية

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان الكبرى على ضرورة تحقق متلقي الخدمة من هوية فرق التفتيش الرسمية التابعة لها، وذلك في اطار حملتها التوعوية المستمرة ضمن برنامج رفع جودة التفتيش الموحد على المنشآت التجارية .
وأشارت الأمانة في بيان لها اليوم الإثنين، أنه لوحظ مؤخرا قيام أحد موظفي الأمانة بإجراء تفتيش لإحدى المنشآت التجارية في عمّان دون أن يكون ذلك ضمن مهامه أو صلاحياته الوظيفية، حيث قامت الأمانة بتحويله إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت الأمانة أنه يمكن التحقق من هوية المفتش من خلال التأكد من ارتدائه للزي الموحد، ووجود كاميرات تسجيل توثق عملية التفتيش، إضافة إلى وضع المفتش بطاقة تعريفية رسمية مثبتة على الصدر تتضمن اسم الموظف ورقمه الوظيفي، واستخدام اللوح الرقمي (التابلت) الرسمي أثناء تأدية مهامه .
ودعت أمانة عمّان جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التعامل مع أي شخص لا يستوفي هذه المتطلبات، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025