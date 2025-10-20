سرقة مبلغ كبير من الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد

وطنا اليوم:أثارت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو مؤثر تبكي بحرقة معلنة تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين دينار أردني، الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، كشف عن لحظة انهيارها الكامل بعدما فقدت أموالها نتيجة خدعة مالية مدروسة نفذها أحد الأشخاص الذين وثقت بهم.

تفاصيل سرقة نجاح المساعيد

في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي، ظهرت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد وهي تبكي بحرقة، قائلة:

“قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبتدي أو من وين أنتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جداً كبير، ما هو بالمبلغ البسيط.”

كلماتها المليئة بالانكسار والألم عكست صدمة كبيرة، ليس فقط بسبب حجم المبلغ المسروق، بل نتيجة الغدر والخداع الذي تعرضت له من أشخاص وثقت بهم لسنوات، مؤكدة أنها تشعر بالحزن العميق “ليس على المال فقط، بل على الخيانة”.

خدعة مالية متقنة وراء عملية السرقة

بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من المساعيد، فإن الحادثة تعود إلى خدعة مالية محكمة، حيث أقنعها أحد الأشخاص بالدخول في مشروع استثماري ضخم وواعد بعائدات مالية مرتفعة، مستغل ثقتها به وعلاقتها السابقة معه، قبل أن يختفي بالمبلغ الضخم دون أثر، وأكدت المساعيد أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الجريمة، مشددة على ثقتها الكاملة في العدالة الأردنية، وأن الحق سيعود مهما طال الزمن، كما دعت جمهورها إلى الحذر من أي معاملات مالية غير موثوقة، خصوصاً تلك التي تعتمد على الوعود السريعة والمشاريع غير المضمونة.

من هي نجاح المساعيد؟

نجاح المساعيد واحدة من أبرز الأصوات الشعرية والإعلامية الأردنية، وقد برزت في نهاية التسعينيات عبر برنامجها الشهير “فيض المشاعر” الذي قدم الشعر النبطي بصورة راقية، تنتمي المساعيد إلى عائلة أردنية من مدينة المفرق، وحققت شهرة واسعة في الخليج العربي بفضل أسلوبها الشعري المميز وحضورها الإعلامي القوي، كما كانت قد توقفت عن الظهور الإعلامي لفترة بعد زواجها قبل أن تعود إلى الأضواء في السنوات الأخيرة.